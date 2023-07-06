國立台灣科學教育館與台灣應用材料公司共同辦理半導體大展「創新！合作！半導體未來館」，並在今天揭幕，透過數位互動遊戲、動手樂工作坊、以及豐富的展品與插畫，從藝術、創意、生活、科學、產業現況、未來展望與想像等層次，全方位、多角度引導民眾認識「半導體」。

科教館劉火欽館長表示：「這是科教館與應用材料公司再次合作推廣半導體，這項位於科教館6樓展廳的新展，在科技展現中融入藝術元素，未來雙方也將持續合作、定期更換展示內容，密切與國際及在地的科技藝術與裝置藝術的創作者合作，在藝術展演中傳達晶片橫跨藝文領域、無遠弗屆的影響力。」

應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸說：「半導體無所不在，在如今AI與大數據的時代脈動中扮演要角。在這次展覽中，應用材料公司捐贈單晶圓多反應室設備始祖P5000，也鼓勵員工貢獻自身專業，志工參與展覽策畫、進行職涯分享、科普解說，挹注資源深耕科普教育。」

走進《半導體未來館》，會發現這是一座未來半導體科技的創新研發中心—「MR01研發中心」，從入口的迎賓櫃台出發，觀眾將依序走過研發中心的「展示廳」、「物料室」、「製造區」，再來到最後的「未來實驗室」。

「展示廳」的入口大廳是展出使用半導體晶片技術進行控制的科技藝術作品美術館，第一檔展覽是「豪華朗機工」團隊的經典作品「日光域」，與戶外作品不同的是，觀眾可以一起加入作品的變幻，自由操控面板，隨著創意去改變200多顆燈泡的亮度與串聯起的動態圖案。

在製造區的基地中央，坐落著本次展覽最大件的核心展品—半導體設備Precision 5000，P5000是半導體產業史上的關鍵設備，它首次推出單晶圓多反應室的設計讓晶片生產可以在不犧牲生產速度的前提下維持一次處理一片晶圓的精細模式，也曾是美國史密森尼博物館的重要館藏之一，全世界只有兩台對外展示，一台就在科教館！