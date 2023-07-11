滬深兩市均在午前衝高，深證成指收復萬一關卡，記憶體帶動晶片與半導體類股大漲，江波龍、兆易創新漲逾8％，普冉股份漲近7％。光大證券指出，記憶體經歷行業寒冬，價格再下跌的空間相對有限，目前旺季備貨提振產品價格，部分產品在現貨市場已經出現漲價。
汽車整車標的在11日早亦大漲，賽力斯漲近7％，安凱客車、一汽解放漲逾4％。此前乘聯會數據顯示，6月乘用車市場零售189.4萬輛，月增8.7％。
在半導體與汽車等族群帶動下，大陸A股11日早盤走揚，上證綜指半天漲0.48％報3,219.20點，成交值人民幣（下同）1,843.61億元；深證成指半天漲0.57％報11,005.14點，成交值2,826.32億元。
滬深兩市均在午前衝高，深證成指收復萬一關卡，記憶體帶動晶片與半導體類股大漲，江波龍、兆易創新漲逾8％，普冉股份漲近7％。光大證券指出，記憶體經歷行業寒冬，價格再下跌的空間相對有限，目前旺季備貨提振產品價格，部分產品在現貨市場已經出現漲價。
汽車整車標的在11日早亦大漲，賽力斯漲近7％，安凱客車、一汽解放漲逾4％。此前乘聯會數據顯示，6月乘用車市場零售189.4萬輛，月增8.7％。
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