滬深兩市均在午前衝高，深證成指收復萬一關卡，記憶體帶動晶片與半導體類股大漲，江波龍、兆易創新漲逾8％，普冉股份漲近7％。光大證券指出，記憶體經歷行業寒冬，價格再下跌的空間相對有限，目前旺季備貨提振產品價格，部分產品在現貨市場已經出現漲價。

汽車整車標的在11日早亦大漲，賽力斯漲近7％，安凱客車、一汽解放漲逾4％。此前乘聯會數據顯示，6月乘用車市場零售189.4萬輛，月增8.7％。