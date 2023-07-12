全國正副議長聯誼會在今天晚上在前台東縣長吳俊立的立麗大酒店舉行，國民黨2024總統參選人侯友宜及鴻海創辦人郭台銘今晚受邀出席晚宴，席開31桌，是否安排兩人同桌，吳俊立稍早表示「視情況再說」，不過有藍營人士透露，兩人應該都會在6點30分現身晚宴。

全國正副議長聯誼會今晚登場，先舉辦聯誼會、結束後才開始晚宴。據了解，郭、侯兩人都被安排在主桌，原本主桌替國民黨主席朱立倫及行政院副院長鄭文燦預留座位，但兩人應該不會出席。

台東縣議會表示，目前主桌邀請的包括新北市、金門、屏東、南投、彰化、台中、台東縣等議長及侯友宜。

侯友宜今天下午行程，包括接受鳳梨釋迦農民的訴求、參訪紅葉溫泉發電、與台東縱谷鄉鎮長座談了解戰備跑道設置，晚上參加正副議長聯誼會的晚宴。

郭台銘則是今天下午5點搭專機到台東，在台東文化中心與各地農會總幹事和年輕人座談，預定晚上也會參加正副議長聯誼會的餐敘。