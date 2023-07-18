國民黨總統參選人侯友宜日前拋出，當選總統會恢復4個月兵役，對此，國防部長邱國正表示，當初為了延長役期也經過討論，以國軍部隊主觀立場來看，訓練週期越短，戰力強度越不夠，大家已經知道答案了。

邱國正表示，以前改成4個月有其背景因素就不再討論，恢復1年役期沒有經過很冗長討論，否則遙遙無期。當初提出延役建議並加以採納，目前也在整備當中。凡事豫則立，不豫則廢，現在規畫好明年1月就有1年役期兵源進來，對於駐用、裝備，都是按照節點在準備，目前進度一切正常。