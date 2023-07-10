國民黨智庫副執行長凌濤號召藍營立委參選人全台串聯公車廣告挺侯。國民黨台南立委參選人姚正玉呼籲黨內不要再談「換侯」，應該把矛頭指向民進黨，繼續紛擾跟內耗沒有意義，當大家都在批評侯友宜時，侯友宜民調不可能會好。

凌濤發起立委參選人公車廣告全國串連挺侯，支持侯友宜以及侯的四項政見包括能源、憲法九二、廢除NCC以及恢復特偵組。參與串連者包括台中立委參選人廖偉翔、林家興、南投立委參選人游顥、高雄立委參選人 李眉蓁、台南立委參選人姚正玉以及宜蘭立委參選人黃琤婷。

姚正玉指出，她日前跟侯合掛看板地方反應兩極，讚美的說她有guts，批評的則認為黨內還沒整合好，侯還有不足的地方。但是姚認為，大家目標是政黨輪替下架民進黨，既然已經提名侯友宜，那焦點不該擺在黨內，而是該開始把矛頭指向民進黨，繼續紛擾內耗沒有意義。

姚正玉呼籲，既然已經提名侯就該趕快定調，「不要再説換誰」，因為如果不團結，換誰都一樣，她強調，主張不換誰，不是因為侯友宜最好，而是大家要的是團結，選民很焦慮，不知道國民黨在搞什麼，大家支持侯友宜，侯民調就會好起來，大家都在批評侯，民調不可能好。她也盼黨中央跟侯都要趕快整合黨內力量，包括整合前高雄市長韓國瑜。

姚也提到近期公開主張換侯的不分區立委鄭麗文，她認為，南部國民黨的艱困選區，國民黨很多表現好的戰將，應該要來南部開疆闢土，她挺身出來支持侯友宜，南部不能輸太多，不然北部贏也沒用。