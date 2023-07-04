食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，泰國進口的山竹已連續2週出包，雖然產品來自不同輸入業者，但都是農藥違規，這次是被驗出3種不得檢出的農藥，1856公斤全數退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有9項檢驗不合格產品，如來自中國的紅藻萃取物及冷凍花椰菜、菲律賓香蕉脆片、越南白米、義大利新鮮夏季松露、菲律賓冷凍丁香魚等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

泰國山竹也在這次檢驗不合格名單，是繼上週出現6個月內第一次違規後，同品項再出包，衛生福部食品藥物管理署副署長林金富今天告訴中央社記者，新增違規泰國進口「山竹（FRESH MANGOSTEEN）」，由稻盛國際貿易有限公司進口，是同產地第2批違規產品，與上週違規山竹是不同報驗人。

林金富說，新增的不合格泰國山竹，檢出殘留農藥毆殺松0.02 ppm、益達胺0.1 ppm、賽滅寧0.03 ppm，據農藥殘留容許量標準，上述3種就是不得在山竹這項農產品被驗出。

重達1856公斤的違規泰國山竹已經依規定全數退運或銷毀。林金富表示，針對這次違規的業者輸入的泰國山竹，已從一般抽批查驗強化至加強抽批查驗，抽驗率從2至10%升級為20至50%，當同業者再出現相同問題將直接加嚴至100%逐批查驗。

若泰國山竹未來再出包，是否可能全面加強查驗，林金富說明，針對特定國家進口的某項產品或特定品項全數加嚴抽驗必須符合2項要件，第1個要件是存在系統性高風險，如日前的A肝冷凍莓果，就是有工廠管理系統性風險；第2個要件是違規情節對台灣民眾健康特別嚴重。（編輯：李亨山）1120704