1名駕駛8日下午，違規將休旅車臨停於蘆洲區集賢路上的機車待轉區，機車騎士不滿，猛按喇叭提醒休旅車駕駛離開，不料車上的女乘客卻與2名機車騎士爆發口角，騎士揚言要依法檢舉，休旅車駕駛才悻悻然駕車駛離。蘆洲警分局指出，目前尚未接獲報案或檢舉，駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》，可處300元以上600元以下罰鍰。

有民眾日前於社群軟體張貼影像，8日下午近3時左右，1部休旅車違規臨時停車於蘆洲區集賢路上的機車待轉格，後方欲進入待轉區的騎士見狀，狂按喇叭要求休旅車駕駛駛離待轉區，但副駕駛座的女乘客情緒失控，與2名騎士發生口角爭執，騎士揚言要檢舉違規，休旅車駕駛才悻悻然駛離。

蘆洲警分局指出，目前警方尚未接獲民眾報案，有關休旅車違規臨時停車部分，依《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第2款，在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰，如接獲民眾檢舉將依規定告發。