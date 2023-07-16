麻豆警分局12點34分獲報到場處置，目前事故已排除。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南台84快速道路麻豆段今天中午發生一起自撞車禍，一輛白色BMW由西往東行經5.9公里處時，車輛疑似因為路面溼滑而打滑，自撞內側護欄，車頭毀損，麻豆警分局12點34分獲報到場處置，所幸男駕駛未受傷，目前事故已排除，恢復通車。