天雨路滑 白色BMW自撞護欄毀損幸駕駛無礙 14:232023/07/16 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白色BMW自撞內側護欄，車頭毀損。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麻豆警分局12點34分獲報到場處置，目前事故已排除。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南台84快速道路麻豆段今天中午發生一起自撞車禍，一輛白色BMW由西往東行經5.9公里處時，車輛疑似因為路面溼滑而打滑，自撞內側護欄，車頭毀損，麻豆警分局12點34分獲報到場處置，所幸男駕駛未受傷，目前事故已排除，恢復通車。 #台84 #快速道路 #麻豆 #BMW #自撞護欄 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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