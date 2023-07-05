高雄左營7月4日晚間9時發生車禍，一輛汽車毀損嚴重。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

54歲季姓男子於7月4日晚間9時許駕駛自小客車行駛於左楠路與左營大路口，因在切換車道時不慎與另一輛由24歲洪姓男子駕駛的自小客車發生車禍，導致雙方駕駛均身體多處擦挫傷，送醫無大礙。兩汽車毀損嚴重。

左營警方初步調查，當時的車流量很大，根據監視器畫面，看不出來是否超速，初步研判為切換車道不慎，加上沒有保持安全距離，所以釀禍。兩人沒有酒駕。

警方也呼籲，駕駛人應隨時注意道路周邊狀況，尤其在變換車道時，務必注意後方來車、減速慢行，以避免發生意外事故。