新北市加強防制死亡車禍。（警方提供）

新北市交通警察大隊為防制交通事故發生，除持續加強宣導與重點違規取締，亦逐案在工程面與相關單位辦理會勘改善交通環境，今年1月至6月共發生71件死亡車禍，其中機車事故42件，總數較去年同期減少11件。警方呼籲，駕駛人務必遵守交通規則，尤其是機車族，切勿超速搶快、闖紅燈，避免發生事故。

交大表示，未來將持續加強速度管理，針對交通事故高發時段、路段採取機動測速照相，運用移動式測速器材、輪動式科技執法等方式加強取締，同時市警局已向中央爭取多處科技執法，俟核定即可規畫採購與執法。

交大強調，面對機車肇事率居高不下，新北市暑假期間推動「機車安全月」專案，配合監理、環保機關同步強力執法，並利用各項勤務活動及社區治安座談會、守望相助會議、里民大會等集會場合，向民眾宣導機車交通安全觀念及電動機車低貝音可能衍生的安全問題。

此外，近期發生多起大型車事故，大型車因車體構造易產生「視覺死角」，且在轉彎時容易形成「內輪差」，故經常在轉彎或併行變換車道時與機車或自行車發生事故，提醒騎士切勿搶快或與大型車輛併行競駛，應保持適當距離，避免進入視覺死角危險區域，確保行車安全。