新北市瑞芳區下午發生一起命案！一名60歲易姓男子今天下午約1時許，因故與80歲姊夫發生口角，竟當場持尖刀猛刺他左胸1刀，姊夫倒地後，又持刀朝自己胸部再刺一刀試圖自戕，兩人都當場昏迷，但80歲姊夫送醫後不治，易男則在搶救當中，警方以封鎖現場釐清原因。

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