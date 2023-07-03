郭唐佑砸百萬招待員工赴泰國旅遊。（唐居整復提供）

演員出身、當過模特兒的郭唐佑，在父親去世後，決定傳承父親的整復事業，2019年9月28日在台北創業，開了第一間整復店，開業至今快4年，憑著堅持與努力不懈，以及店內師傅與工作人員們的共同打拼，2022年10月正式開了第2間分店擴大營業，師傅也從本來的4、5位，增加到11位，日前特別斥資近百萬帶員工出國旅遊，所以決定在暑假好好犒賞大家，對於能做到這番成績，他也開心表示：「心裡感覺到，我沒有丟爸爸的臉。」

這次到泰國員工旅遊，郭唐佑也帶著美女演員老婆王雅慧同行，有恐慌症的她為了這次員工旅遊做了不少心理建設，終於克服障礙，敢坐飛機了。他說老婆多年前曾在大陸拍過幾檔戲，各種競爭還有收工後的各種應酬讓她壓力大到身心俱疲，一次因為在零下好幾度的地方拍戲得了重感冒，結果不知道是否醫生開的藥太重，她吃了後沒多久開始渾身無力、頭暈目眩、意識模糊，整天只能躺在床上動彈不得，感覺自己好像被下藥一樣，直到隔天都還是昏昏沈沈，連記憶都不太清楚，這次吃藥經歷讓她嚇到了，因此後來患上恐慌症。目前她正努力讓自己瘦下來，為復出演藝圈做準備。

由於兩人當初是低調結婚，還未辦婚禮跟蜜月，郭唐佑透露：「如果要辦的話不會太多桌，就是邀請親朋好友，而且藉由這次較短程的飛行來測試夫妻倆是否飛到歐美國家去度個蜜月，比較有可能的應該會先飛美國，因為妹妹在那裡住了10年了，我都還沒去找過她，我們應該會先飛過去看看。」

郭唐佑表示，其實這次員工旅遊，不少成員都是第一次出國或是因為疫情關係已經好幾年沒出國，大家都很興奮，幾個泰國網紅景點都是員工提供，再交給旅行社安排的，也算是圓了他們的夢。雖然在湄南河船上露天船頂上用餐看秀，還不到1小時就遇上大雷雨，所有人像是發生船難ㄧ般四處竄逃，這是連船公司都沒遇過的插曲，即使有些掃興，但對他們來說也算是非常特別的體驗。他們還特別安排欣賞泰拳秀，當場看到一位選手倒下抽搐，有被嚇到。

平常總是幫客人推拿舒壓的他，這次到泰國，心想總該輪到自己被按摩了吧！他說：「行程中有安排兩次，ㄧ次是泰式指壓按摩，第二次是藥石按摩，可能職業病犯了，覺得ㄧ般般，但特別的是我們都在同一個大通鋪上按摩，一排看過去，很奇妙的感覺，很像是小孩們被老師安排睡午覺。」