不少年輕人想創業，但創業能否成功，不只要天時、地利，合作夥伴也相當重要。《搜狐網》分享最佳創業搭檔4星座，若是找他們一起工作，不僅能經營得有聲有色，還可以掌握市場的趨勢，讓事業越做越大。

▎摩羯座

摩羯座個性務實又可靠，做事前會先擬定好計畫，還很有執行力，面對工作標準高，不斷地想突破自我，會為公司的長期利益去努力，每當做出一些成績，並不會因此而自滿，反而會再訂下新目標、制定策略，始終保持穩定實力和學習態度。

▎天蠍座

天蠍座聰明又敏銳，面對問題時總能冷靜應對，自我管理和控制情緒能力強，在工作上善於提出有建設性的意見，也勇於批評，能夠很好地處理矛盾和解決問題，天蠍座是非常優秀的創業搭檔，能幫忙掌握市場趨勢，還有規避風險。

▎雙子座

雙子座腦筋動得很快，創意力極強，擁有出色的社交與溝通能力，無論上台發表意見，還是在進行團體討論，他們總能穩健的表現，此外還善於思考問題，適應力與靈活性都很強，創業過程中總能想出不少點子，有助於了解市場需求、創意構思。

▎獅子座

獅子座霸氣又有自信，具有超高領導能力，遇到問題時，總能完美地處理，甚至掌握到更多機會，他們做事很有鬥志，能夠激發團隊士氣，為公司創造出許多成長機會，若是找獅子座人才一起創業，有助於管理團隊、擴展運營及開拓市場。