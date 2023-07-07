大宇資訊今年以來頗具話題，併購幾家子公司開始貢獻營收，使得營收大幅增加，而最重要的還是遊戲本業首次進軍印度市場，在中印關係不佳，大陸遊戲撤出印度市場，給了台廠相當好的機會。大宇資訊也看準這波商機，以併購印度子公司方式，直接插旗印度市場。

印度市場吃雞動作類型手遊以之前大陸的《絕地求生M》、《傳說對決》為主，在當地遊戲市場相當賣座，但中印關係惡化，大陸遊戲廠商遊戲全部下架，成了新藍海，大宇資併購安瑞-KY，安瑞-KY又跟印度第三方支付業者連結緊密，也讓大宇資動了前進印度的念頭，以《RAIDER SIX》這款自研遊戲打頭陣。另外一個也深受印度市場喜愛的就是休閒類型遊戲，也是大宇資今年繼《RAIDER SIX》的下一款看好遊戲，目前積極籌備中。

也因為題材豐富，大宇資近來交投轉趨熱絡，股價從5月下旬65元附近，昨天創下波段新高，來到119.5元，也成為以短線進出出名的「凱基台北」獵物。最明顯進出應該在大宇資股東會後隔日6月27日，從「凱基台北」買超3542張，成為連續第2日攻頂的推手，但6月28日開盤追價力道薄弱，「凱基台北」全數殺出，又成為當日跌停的重要推手，估計兩天交易推來推去，扣掉部分當沖，「凱基台北」損失高達3000萬元，頗有玩「大宇」沒成功反而被6月的午後「大雷雨」打到的意味。

但大宇資買賣有人氣，關愛眼神也不斷，7月4日《RAIDER SIX》遊戲印度等三第上市，5日公布成績，「凱基台北」不屈不撓，從哪裡跌倒哪裡站起來，當沖隔日沖都來，市場估計昨天超過千萬獲利入袋，也使得先前3000萬元損失降到不到2000萬元，也把昨天大宇資成交量帶上歷史新高。