愛立信表示，2022年第四季智慧手機市場延續了前三季的下滑趨勢，出現了兩位數的跌幅，且該一趨勢在2023年初仍在持續，第一季全球出貨量較去年同期下降了13%。目前已經有870多款5G智慧手機在市場上推出，其中2023年以來就有80多款。預計2023年5G智慧手機將占所有智慧手機出貨量的62%。此外，儘管摺疊手機的出貨量在2022年成長26%，但這一類別僅占智慧手機市場的1%。

另外，高階市場一直表現強勁，全球市場領導者的表現優於平均水準。預計2023年下半年全球智慧手機出貨量將恢復成長。

愛立信也點出，普通智慧手機開始支援非地面連結功能，這是去年的一個新進展。衛星網路可以在全球幾乎任何地點提供戶外覆蓋，但難以達到地面網路的容量水準。最初的計畫基於專用解決方案，主要針對緊急情況和個人安全等場景。而基於3GPP的NTN技術則有望在全球範圍內廣泛開闢這個市場。