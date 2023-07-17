永豐實為台灣在地最大家庭用紙製造商，2009年進軍天然清潔用品事業，朝多品類、多品牌經營。旗下包括「五月花」、「得意」、「柔情」等紙品品牌，及主打天然高效的「橘子工坊」、香氛除臭的「植淨美」、實惠高CP值的「得意」及「新淨」等潔品品牌。

永豐實於台灣楊梅、清水及中國大陸揚州、昆山設有紙品廠，台灣桃園設有潔品廠，在國內抽取式衛生紙及廚紙市占率約35％、天然潔品市占率約33％。前者將持續深耕市場、站穩領導品牌地位，後者將採多品牌策略持續拓展海內外市場。

永豐實受原物料成本上漲影響，2023年首季歸屬母公司稅後淨利1.17億元，季減9.57％、年減達48.76％，每股盈餘0.44元，為歷年低點。不過，2月以來月營收已恢復年成長，上半年自結合併營收49.81億元、年增2.06％，改寫同期次高。

展望後市，永豐實總經理李宗純表示，面對全球經濟前景仍有諸多下行及不確定風險，經營團隊將謹慎與彈性因應，朝多元化業務發展，以達成整體獲利目標，持續提升企業價值，為股東創造合理的長期投資價值。

李宗純指出，永豐實將持續進行新產品升級，為推出更優質產品，對此投資10.1億元興建升級清水廠紙機及加工設備、目標年底前量產，以滿足市場需求，帶動未來成長動能。同時，將持續致力永續發展、落實ESG，孕育多元創新動能。