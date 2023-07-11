2023上半年，美時在亞洲市場的業務持續擴大，上半年營收同比增長了約23%，其中台灣營收從新台幣6.13億元翻倍成長至12億元，主要受肺癌領域、藥局業務和骨質疏鬆領域的藥品業績增長推動。韓國業務由於體重管理領域的穩健需求，營收也同比成長約7%。受益於在泰國和越南成功推出產品，亞洲其他地區亦有23%的穩健成長。而亞洲以外的全球外銷業務的年成長率達到86%，主要貢獻來自於全球市場對血癌用藥Lenalidomide的強勁需求。

美時的市場營收占比在亞洲及亞洲以外的出口市場維持著平衡的比重。目前南韓業務約佔32%，台灣貢獻13%，而其他亞洲地區則佔4%。外銷出口佔整體營收約5成。

此外，美時於東南亞的戰略布局有新進展，6月底越南藥品管理局批准了血癌用藥Lenalidomide的5mg、10mg及25mg等三種劑量的藥證核可，豐沛了癌症用藥於在地市場的產品線。

美時近年已成功轉型為一家多元複合式藥廠，在原有困難學名藥的研發生產銷售的產品組合中，增加了品牌產品、505(b)2、NCE和生物相近藥產品。這一戰略轉變加速了公司的全球業務擴張，在台灣建立了強大的影響力，同時放眼全球並不斷創造營運綜效。面對多元的市場變化，美時隨時因應市場動態進行調整營運，並持續致力於提供客戶高品質的醫療保健解決方案。