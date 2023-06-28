NCC今（28）日審查鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更暨換發執照案，2案均以4比0過關，而在審查期間，國民黨立委費鴻泰、賴士葆等人前往NCC大樓抗議，卻被鎖在樓梯間。相關報導經轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，有人更砲轟，NCC敢鎖立委門，簡直是「無法無天」。

國民黨立委今早抵達NCC大樓後，原本要搭乘電梯上樓，但電梯被管制，無法上到會議室所在的8樓，後在一名員工協助下，一行人先搭電梯到11樓，再走樓梯到8樓。但沒想到，8樓樓梯間的防火門被鎖住，賴士葆因此致電消防，請求到場查看並開鎖，但消防到場後，表示該門為安全門，歸台北市建管處管轄，一行人見已無法進入，憤而離去。

對此，鄉民們砲轟，「厲害了，竟然能在民主國家看到這種手法」、「硬過算是一種專制吧」、「當初反服貿黑箱，現在自己黑箱一直爽」、「比服貿黑箱還扯」、「民主在民進黨身上就是一個笑話」、「關立委，NCC根本無法無天」、「難怪綠營不敢提反黑箱，因為自己就是黑箱」。