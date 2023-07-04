國民黨總統參選人、新北市長侯友宜1日在黃復興黨慶活動中，與前高雄市長韓國瑜合體，令許多支持者相當振奮。國民黨新北市議員王威元認為，兩人是絕對有破冰，後續仍應時常同框、跑地方基層的競選活動，讓大家見怪不怪，才是足夠的團結。

侯友宜、韓國瑜兩人日前合體，不過韓因在致詞時沒說「侯友宜」3字，讓外界大作文章。對此，據《中評社》今（4）日報導，王威元強調，兩人是絕對有破冰，且侯、韓、國民黨主席朱立倫等人在黃復興黨部活動同框，象徵了深藍整合在一起。不過王威元認為，這樣的狀態仍然不夠，必須要侯、韓時常同框手拉手、跑地方基層的競選活動，才是足夠團結、水乳交融。

王威元坦言，侯、韓兩人因出身背景不同，使過去交流沒那麼綿密，但他強調，現在國民黨所有優秀的前輩幹部，將共同朝勝選目標前進。

「侯友宜一直以來的戰法是『誘敵深入』」，王威元舉例，過去的中國文化大學宿舍案、新北市幼兒園餵藥案，民進黨狂打侯友宜，最終卻大翻車，因此，王威元對侯友宜選戰有信心。