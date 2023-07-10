在本月9日時由《美麗島電子報》董事長吳子嘉所舉辦的「董事長開講」粉絲見面會，民眾黨主席、總統參選人柯文哲也出席該場盛會，其中對於民眾及網友的提問，柯文哲強調「2024一定選到底」。對此，前立委沈富雄10日就表示，「柯文哲心裡頭曉得他最好的結果會是怎樣，『他做不了總統，不分區立委比現在多很多』」，引發討論。

沈富雄10日在廣播節目《POP大國民》中表示，「柯文哲現在正在勢頭上，我跟你講柯文哲腦筋清楚的很，所以他曉得他當總統的機會很低，所以他偶爾會喊『我可能不選，但不選有不選的條件，要不選的時候我會講』」，沈富雄更提到，昨天柯文哲在「董事長開講」粉絲見面會中強調，「一定會選到底，因為民眾黨提名我」，沈富雄直呼，「那是他自己提名自己的」。

沈富雄最後也說，「但是有時候柯文哲也很坦白，大不了我的民眾黨就10來席嘛，因為不分區也只有30多席，所以不可能超過15席的，所以柯文哲心裡頭曉得他最好的結果會是怎樣，『他做不了總統，不分區立委比現在多很多，柯文哲是要來把大家拉低的』」。