國民黨2024總統參選人侯友宜民調低迷，同黨立委鄭麗文日前喊出「現在換還來得及」，更指在全代會前都還有機會，引發議論。對此，前立委沈富雄9日就表示，「我同意她覺得國民黨很危險，恐怕贏不了，贏不了就很慘；但不是換他，妳換了他更慘，妳後面已經無路可退了，換了他那可以換誰？」引發討論。

沈富雄10日在廣播節目《POP大國民》中表示，「她這一部分是我同意的，但是她的方法是錯誤的，我同意她覺得國民黨很危險，恐怕贏不了，贏不了就很慘；但不是換他，妳換了他更慘，妳後面已經無路可退了，換了他那可以換誰？」沈富雄更接著說，「國民黨裡面現在有誰可以比侯友宜有救，她提到韓國瑜，韓國瑜上一回一路走過來的過程，那沒有變」。

沈富雄直言，「因為喜歡韓國瑜的人，對韓國瑜非常忠誠，但是韓國瑜的腦筋是清楚的，他曉得在這一塊裡頭他很熱，但他一旦出來，會重複以前的那些悲劇」，最後沈富雄更斷言，「今天除了韓粉之外的國民黨人，同意侯友宜換韓國瑜的人，我相信不多」。