對於侯友宜民調站落居第三，藍營基本盤只有百分55左右支持侯友宜，原因到底是什麼？新北市議員葉元之披露，新北市政府裡面有一批人，都覺得要侯友宜往中間靠，他們的想法是侯友宜大於國民黨，所以侯友宜要去吃中間選票。葉元之指出，「我們當時就說這是完全錯誤的判斷」，所以在接受趙少康專訪時講的都是國民黨基本立場，而「這絕對是金小刀發威」！

葉元之9日在直播中指出，侯友宜民調沒辦法上升的原因，是沒有鞏固基本盤，也就是藍營基本盤只有百分55左右支持侯友宜，百分之45左右沒有支持侯友宜。沒有支持侯友宜的百分之45，一部分是未表態，一部分跑到柯文哲那邊。

葉元之直言，這是一個警訊，國民黨支持者應該都會支持國民黨的候選人，而藍營只有百分55左右支持侯友宜，代表百分之45的藍營支持者，對於侯友宜支持不下去，一定有其理由，原因到底是什麼？

葉元之認為，侯友宜的基本立場要說明清楚，且基本立場要和國民黨一樣，國民黨才會覺得是自己人。

葉元之表示，侯友宜有注意到民眾的心聲，所以在接受趙少康專訪時直接說接受九二共識、接受核電、廢NCC成立特偵組等，講的都是國民黨基本立場，有顧慮到支持者的心聲，對於鞏固基本盤有幫助，而「這絕對是金小刀發威」。

葉元之披露，新北市政府裡面有一批人，都覺得要侯友宜往中間靠，他們的想法是侯友宜大於國民黨，所以侯友宜要去吃中間選票，反正藍營主動會投給他，因此，吃中間選票才有可能當選。

葉元之說，這些是過去市府有一些人，一直給侯友宜的建議，「我們當時就說這是完全錯誤的判斷」，因為中間選票已經被柯文哲吃了一大堆，又不顧好基本盤，顧此失彼，連基本盤都跑掉。

葉元之強調，金小刀一進去之後，先處理市府一些對選舉判斷有問題的人，所以侯友宜目前的基本主張和國民黨蠻接近的。