國民黨總統參選人侯友宜3日正式對「九二共識」表態，接受合乎中華民國憲法的九二共識，遭民進黨立院黨團質疑，「這是誰和誰的共識？」對此，國民黨立委李德維表示，以中華民國憲法上為基礎的九二共識，本來就是國民黨追求的主張，但過去民進黨不斷污名化，民進黨上台也不敢把ECFA取消。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨永遠只會丟紅帽子，侯友宜支持合憲的九二共識，哪一點有違背憲法？反而要問民進黨總統參選人賴清德一直說，我們不能夠重回一中框架，請問賴清德可否說清楚當總統會不會廢掉ECFA？

李德維指出，兩岸關係重中之重，不管國防軍事或年輕人兵役，或是台灣經貿發展，是目前非常重要的基礎，民進黨一定會拿這個做文章，民進黨上台也不敢把ECFA取消，不要享受國民黨執政的成果，對於解決九二共識就只會扣紅帽子只會打壓而已。

至於侯友宜此時對於九二共識表態是否要挽回民調，李德維說，這東西不是挽救民調，而是台灣中華民國總統參選人對於兩岸論述要逐步讓民眾了解，賴清德台獨金孫要台獨，國民黨總統參選人就是要把兩岸論述說清楚講明白。

李德維指出，過去侯友宜市長講的都是以市政為主，尤其是新北市，對於整體國家重要議題，有掌握住分寸不會任意發言，當然現在狀況，侯友宜市長逐步把各項政策說清楚是有意義和道理，當然也會爭取更多民眾支持。