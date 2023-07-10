涉入北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，入獄後改調外役監，基層員警不滿上網炮轟「學長白死了」。近日一份最新網路投票針對此事進行調查，多數民眾怒轟，「今天公祭明天忘記」。

Youtube頻道《中時新聞網》7日發布發布網路投票，截至10日早上7點40分，總計已有超過2.4萬人參與。題目為「8年前震驚社會的夜店殺警案，其中一名被判有期徒刑9年，於2019年入監服刑的兇嫌易寶宏，被網友爆料目前正在外役監服刑，讓他大嘆覺得學長白死了，政府根本都在打假球，夜店殺警案兇嫌之一被爆爽待外役監，你覺得？」。

針對上述提問，有74%網友認為「今天公祭明天忘記」、亦有11%民眾覺得「台灣司法改革很成功，人權世界第一」、表態「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」的人也占11%、稱「若有按照規定，那就沒問題」的參與者則占3%、剩下1%為「沒意見」。

對於涉入殺警的犯人還能改判外役監，網友紛紛表示，「有錢判生，無錢判死」、「有關係就沒關係」、「台灣是給有錢人的，窮人不是被殺就是坐牢」、「廢除外役監吧！外役監都變成政黨，權貴的庇護所了」、「對台灣的司法超級失望的」、「下架民禁黨才是真正司法改革」。

易寶宏調往外役監引發社會譁然，藍綠總統參選人都對外役監修法開砲，國民黨侯友宜痛批此為不公不義的制度，賴清德也怒轟重罪犯應實實在在服完徒刑。

法務部今（10日）凌晨3點也發出聲明，稱在111年9月15日提出了「外役監條例」部分條文的修正草案，據修正草案第4條的規定，已明確排除了涉及殺警等惡性重大犯罪、對公共秩序和社會安全造成威脅的犯罪行為，將全力配合立法院的修法進度，持續與各政黨溝通，呼籲請盡快完成修法程序。