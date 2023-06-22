今天（22日）是端午節，小孟老師在臉書上分享端午節後財運爆棚的前3名星座，依序是天蠍座、水瓶座、處女座，其中第1名的天蠍座近期工作中能有好表現並獲得獎金。另外，若想創業或尋找副業的朋友有望賺取豐厚錢財，可好好把握。

▍第3名：處女座：中大獎、財神眷顧

端午節過後，冥王星進入處女座的偏財宮，冥王星代表機運，顯示若想參加網路抽獎或股票抽籤有望中大獎。另外，處女座的口福運很好，只要和朋友見面，不僅朋友會帶好吃的東西給他們，更有機會請吃飯，使他們不斷發胖。

▍第2名：水瓶座：投資獲利、有望中獎

水瓶座在端午節過後，海王星將進入財帛宮，冥王星入精神宮，下半年他們會在朋友飯局或報章雜誌上得知看股票資訊，使他們財運一路狂飆。另外，若想買刮刮樂的朋友，財運將非常旺盛，可在中午喝陰陽水（冷水＋熱水）接著觀想太陽，之後再前往彩券行進行下注，就能增加中獎機率。

▍第1名：天蠍座：業績攀升、大發利市

天蠍座在端午節過後，海王星入偏財宮，顯示天蠍座在工作中能獲得績效獎金。另外，若天蠍座想創業或找尋副業，可在端午節後進行，有機會能財源滾滾、大發利市，原本被積欠的款項也會自動還款。