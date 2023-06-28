6月即將結束，小孟老師在臉書上分享下半年財運爆棚的前5名星座，依序是牡羊座、摩羯座、水瓶座、金牛座、獅子座，其中第1名的牡羊座事業能憑實力嶄露頭角，讓他們名利雙收，社交方面有望結識許多貴人。另外，桃花運方面能遇到桃花金主，賺取豐厚錢財。

▍第5名：獅子座

獅子座下半年會感受到命運推著賺錢，若是接案工作者會發現案子越來越多，同時財富累積速度快，積少成多只要努力就離成功越近，若是做業務者事情能進展順利，使他們事半功倍屢創佳績，雖然他們屬於穩紥穩打類型，只要肯努力打拚，將能獲得良好表現。另外，因事業成績不凡，需注意不可得意忘形，否則恐招惹小人毀掉好運氣。

▍第4名：金牛座

金牛座氣場強大穩如泰山，在下半年工作運直線飆升，困擾的事情能一掃而空，小人與天敵也即將一一退去，也能累積不少貴人前來幫助，所以若想賺錢的朋友可把握機會，努力打拚，就能創造出讓人敬佩的好表現。另外，財運方面有投資的人能順利賺取錢財，正、偏財兩得意，不過賺得多也要懂得守財，切記錢要花在刀口上避免浪費。

▍第3名：水瓶座

水瓶座在下半年將站上賺錢先鋒的位子，過去不斷努力成長，鞭策自己蛻變，終於迎來好運，專業能力備受肯定，可把握機會趁勝追擊，憑實力大賺一筆，即使只把分內事情做好，也有機會發光發熱，讓其他人覺得望塵莫及，所以下半年努力打拚事業，賺錢將易如反掌。

▍第2名：摩羯座

摩羯座下半年的人緣好到不可思議，同時能受到貴人幫助並獲得許多良好機會，使他們輕鬆度過難關，而曾經受到摩羯座幫助的人也會在這段時間拔刀相助。若能利用此時建立人脈，將會創造人際關係的新高點，對事業幫助非常大，需要好好把握。另外，財運也會因貴人相助不斷往上升，各種賺錢機會都將出現在眼前，非常幸運；若想更換工作者可透過朋友介紹，能得到不錯機會。

▍第1名：牡羊座

牡羊座在下半年事業運將一路向上，一直以來都很沉著的他們將能嶄露頭角，就算保持低調也能憑實力闖出一片天，使他們名利雙收。另外，社交方面能更加圓融並帶來意想不到的貴人運，桃花運也非常旺盛，將會出現桃花金主，有望賺取豐厚錢財。