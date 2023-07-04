小編今（4）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中美晶片戰升級，針對拜登政府聯合荷蘭、日本擴大封鎖中國半導體產業，中國商務部3日以國安名義，宣布自8月1日起對涉及半導體原料的鎵、鍺實施出口管制，業者未得到許可，不得出口。由於中國為鎵、鍺儲量大國，鎵更涉及當前各國全力研發的第三代半導體，此舉恐衝擊全球半導體市場。

【1】反制去風險 中國管制鎵、鍺出口

由於美國財長葉倫6日將訪中，中國此時釋出口禁令，時間點頗堪玩味。外媒日前披露，美方最快7月初頒布最新對中晶片禁令，意在限制中國AI科技發展，但禁令將等到葉倫返美後再宣布。但此刻中方從半導體原料上掐緊產業喉嚨，反制意味甚濃。

【2】中美大戰延燒PA、太陽能 台廠淡定

美Woolspeed、Skyworks及Qorvo及太陽能廠First Solar 3日早盤不畏利空，全部以高盤開出。

茂迪指出，未來半導體相關材料及設備是否波及，將是未來觀察重點；全新強調，並未採購大陸的砷化鎵相關基板，對公司影響性低。

【3】領紅包囉！0050、0056人氣雙雄配息出爐

ETF人氣雙雄元大台灣50（0050）半年配、元大高股息（0056）首次季配息出爐，分別配發1.8元、1元，兩檔ETF皆於本月18日除息，合計逾150萬投資人將笑納領息大紅包。

元大投信3日公告0050、0056第一階段配息金額，0050半年配1.8元，持平去年同期水準；0056此次為成分股擴增至50檔及改為季配息首度除息1元，實際配發金額將於14日公告，18日除息。

【4】韓製造業慘 陷19年最長萎縮

全球經濟成長放緩、特別是中國疫後復甦力道不如預期，已對日韓等國製造業造成明顯衝擊。根據最新民間調查指出，日本製造業活動在5月重現擴張後、6月又落入萎縮領域。此外韓國情況更加嚴峻，製造業活動已經連12個月陷入衰退，創下2004年4月調查開始以來最長萎縮期。

【5】唐山鋼企限產 亞洲鋼市吃補

繼6月底加強現有污染管控措施後，大陸鋼鐵重鎮河北省唐山市3日再傳減產消息。陸媒報導，唐山因空氣品質排名持續下滑，要求自7月1日至31日，該市11家A級鋼企按協商減排落實管控措施，B級以下鋼企燒結機停產50％，高爐等比例降低生產負荷。台灣鋼鐵業者認為，此舉有助大陸減產，對亞洲鋼市則有利價格提升。