有些人在職場上，面對新挑戰就不斷抱怨，有的人則是勇於接受，把問題一一解決，能夠獲得主管賞識。《搜狐網》分享5個工作能力強的星座，他們擁有出色的執行力，從來不抱怨環境，就算到了新的地方也能很快就適應，成為團隊中不可或缺的關鍵人物。

第5名、雙子座

雙子座不僅聰明且多才多藝，同時又具備出色的社交能力，到了新環境，他們很快就會適應，靈活應對各種挑戰，善於抓住機會，在工作中敏銳地找到重點，並做出明智的決策，由於反應非常靈活，也不太會抱怨，職場上容易獲主管賞識。

第4名、牡羊座

牡羊座充滿活力還有進取心，面對任何挑戰，都會主動出擊並樂於接受，勇於冒險的精神，使他們在工作上能獲得許多機會，而且敢於承擔責任，展現出領導才能與團隊合作的精神，積極投入工作的態度，主管都看在眼裡，有機會獲得提拔與加薪的機會。

第3名、天蠍座

天蠍座有著驚人的毅力與決心，面對困難與挑戰時，絕不會輕言放棄，在工作上表現出堅持不懈的精神，此外又善於分析與解決問題，有了目標就會付出全力去達成，靠著這股毅力贏得主管的認可，使天蠍座在職場上脫穎而出。

第2名、摩羯座

摩羯座個性穩健又可靠，在工作上非常勤奮，抱持踏實的態度面對挑戰，每一階段都會為自己設下計畫，並朝著目標前進，並在過程中展現出個人實力，面對工作很堅韌，能夠成為團體中值得信賴的支柱，主管對他們刮目相看。

第1名、處女座

處女座凡事都追求完美，做事一絲不苟，非常注重細節，善於分析與解決問題，能夠迅速地完成任務，工作效率非常高，靠著卓越的工作能力，能為主管得力助手，而且他們在工作中自我要求很高，還會督促身邊的伙伴，因此贏得主管的信任。