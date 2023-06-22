林修銘表示，台股今年以來指數漲幅17.27％，相較其他國際的股市名列前茅。去年年底疫情開始解封以後啊，他開始馬不停蹄的招商，到各國去訪問，今年到過日本、新加坡、泰國、越南、馬來西亞等地進行引資跟招商的活動，主要為了台灣資本市場的整體發展，並且推出很多新方案，包括ESG生態系的推行，提高台股價值。

對於新經濟的發展證交所也非常重視，創新板在去年交出還不差的成績單，今年可以保證成績一定會比去年更好。創新板的意義代表新經濟的崛起，所以證交所也改變早期的一些分類，讓整體產業的重新分類，除了將資金引進台灣，也隨產業新經濟高度發展下，產業的分類能夠支援新經濟的發展。

近年外資對台股的持股比例至少在41％，最高達46％，林修銘認為，更多的國際資金進來台灣會更安全，讓台灣的投資者會更有保障，台灣的產業也會更能夠邁向全球化。

林修銘指出，證交所不會墨守成規，會加緊不斷的投資，在財務上能夠為股東交出一個漂亮的成績單，也能招募更高好的人才進到交易所。