這家英國銀行的資產管理公司發布報告指出，許多經濟體現在都出現衰退的「紅色警示燈」，財政和貨幣政策與股、債市並不同步。

匯豐銀行資產管理公司全球首席策略師里托（Joseph Little）提到，儘管一些經濟體的領域現在仍然非常有韌性， 但是由風險平衡顯示經濟衰退風險相當高，歐洲雖落後美國的腳步，但宏觀經濟走向大致是連動的。

里托表示，「我們已經看見企業獲利出現衰退，企業違約也開始升溫。值得慶幸的是，我們預期高通膨將迅速地趨向溫和，這將為決策官員帶來降息的契機。」