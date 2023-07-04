南韓經濟表現持續低迷，根據研調機構標普全球（S ＆ P Global）公布數據，南韓6月製造業採購經理人指數（PMI）從5月的48.4下降至47.8新低，已連續12個月落在50榮枯線之下，這也顯示南韓經濟在實現復甦過程中面臨的挑戰。

根據《路透》報導，標普全球公布南韓6月製造業PMI為47.8創下新低，是近三個月來首見下滑，該項數據自2022年7月以來，一直落在榮枯線之下，創下2004年4月啟動調查以來最長萎縮期。

報導指出，南韓今年第一季經濟成長緩慢，主要受到外部需求疲軟衝擊，其中生產和新訂單分別創下8個月、6個月以來最大跌幅，進而拖累總體數據；此外，新出口訂單也創下近5個月最大跌幅，包括亞洲和歐洲主要出口市場需求疲軟。

標普全球市場情報經濟學家Usamah Bhatti說，南韓最新的6月PMI數據表明，到2023年中，當地製造業的營運狀況仍低迷，因為擔心目前經濟低迷狀況持續的時間比預期更久，商業信心在2023年降至新低，製造業對未來生產的樂觀情緒，也在6月降至2022年12月以來最低水準。

另根據南韓貿易部最新數據，南韓6月出口額年減6%至542.4億美元，進口額則下降11.7%至531.1億美元。