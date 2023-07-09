永續、氣候議題早是全球關注、企業必須跟進，出口廠商沒有在年報揭露碳盤查，就無法進入全球供應鏈。中華經濟研究院最新調查，全體製造業中約71.3％「已經」或「計劃」投入減碳或相關工作； 但內需占大多數的非製造業卻高達49.1％，對此尚未有明確方向或規劃！有投入減碳或相關工作的業者說的很坦白，動機主要為「企業形象/公共關係」占77.1％、「自我期許」約66.1％，符合「金管會要求」也大有33.1％！

中華經濟研究院《2023上半年台灣採購經理人營運展望調查》，500家具產業代表性的受訪廠商回覆當前營運狀況、總體經濟議題等。受到全球經濟情勢不確定影響，自2022下半年起，製造業者關注焦點轉移至總經不確定性的相關議題，及至2023上半年，製造業關注排名第一的議題為「國際能源及原物料價格」，「美國經濟走勢」排名第二，「永續發展（ESG）、碳中和與淨零碳排」則成為製造業者關注議題的第三位，永續議題首次擠入前三名。

中經院指出，來自國際規範的COP27重申《巴黎氣候協定》，Apple要求供應鏈2030年需達碳中和，國內則有金管會要求上市櫃公司2023年起陸續於年報揭露碳盤查結果等，全體製造業中約71.3％「已經」或「計劃」投入減碳或相關工作。已或計劃減碳的製造業者中，超過7成業者採取策略為「成立永續/減碳小組」 （74.9％）。此外，亦有超過5成業者採取「組織溫室氣體盤查」（57.3％）、「盤查產品生命週期（產品碳足跡）」（55.3％）。

業者亦透露，為符合上述的永續目標需擬定策略或投入轉型，逾3成業者認為「營業成本」將攀升，平均增加4.48％，僅8％預期「營業收入」將增加，亦即業者明白需要投入資源，卻超過9成無法估算未來可能的收入增加。

在全體非製造業中，中經院調查發現，約50.9％「已經」或「計劃」投入減碳或相關工作。已或計劃減碳的業者中，占比上明顯比製造業低了許多；就個別產業來看，金融保險業最有準備，營造不動產業則是對此最為不明確。

值得注意的是，非製造業勾選投入減碳或相關工作之動機，前三項為「企業形象/公共關係」（77.1％），「自我期許」（66.1％），「金管會要求」（33.1％）。