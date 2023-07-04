副總統賴清德今天接見美國眾議院共和黨研究委員會（RSC）訪團，針對台積電赴美投資，他期盼美國國會給予協助，讓台美能簽署「避免雙重課稅協定」，還有加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。面對中國大陸的威脅，他強調，台灣除了做好準備，增強國防武力之外，也希望透過RSC的協助，讓美國持續提供台灣必要的武器，並能及時送達。

美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）今天由主席赫恩（Kevin Hern）率團拜會賴清德，訪團成員尚包括眾議員歐文斯（Burgess Owens）、法德（Mike Flood）、柯林斯（Mike Collins）、傅萊（Russell Fry）、賽爾夫（Keith Self）。

賴清德首先歡迎赫恩在美國國慶期間率團訪問台灣，用行動表達對台灣的支持，也感謝美國長期以來對台灣的支持，不管是在經濟發展、區域安全，甚至在COVID-19疫情期間，捐贈大批疫苗予台灣，以及協助台灣在國際上爭取存在空間。

他說，美國對於台灣的這些幫助，對台灣的生存發展都至關重要，台灣也希望能回饋給國際社會，除了與美國共享民主、自由、人權等價值，也致力於經濟發展及產業升級轉型，希望在未來全球重組新的產業鏈時，能對國際社會做出貢獻。

目前台灣是美國對外第8大貿易國，台美之間已完成「台美21世紀貿易倡議」第一階段的簽署，賴清德期盼後續能完成完整的倡議，才能逐步簽訂雙邊貿易協定。

此外，針對台積電赴美投資，他說，台灣將之視為重組產業鏈的一部分，也期盼美國國會給予協助，讓台美能簽署「避免雙重課稅協定」。在區域經濟方面，台灣已提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，如果能透過美國的協助順利加入，相信對台灣及整體區域經濟發展有一定幫助。

他也希望促進台美國家安全進一步的合作。賴清德表示，台灣會竭力維持印太的和平與穩定。我們深信戰爭沒有贏家，和平是無價，但是面對中國大陸的威脅，台灣除了做好準備，增強國防武力之外，也希望能與民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量，並希望透過RSC的協助，讓美國持續提供台灣必要的武器，並能及時送達。

赫恩致詞表示，台美關係非常重要與特別，雙方擁有許多共享價值與利益。加強台美夥伴關係，不僅符合華府利益，對其他國家也有幫助。他提到，駐美國台北經濟文化代表處非常努力，在美國四處奔走，到政府及國會為台灣發聲，相信這也代表台灣勤奮的價值與文化。

今年是RSC成立50周年。他說，RSC致力於推動洽簽台美自由貿易協定、軍事支持等，也透過跨黨派的努力，期盼台美關係未來有更好發展。台灣是少數能讓美國兩黨凝聚共識的議題之一，兩黨都非常重視台灣和全世界民主國家的安全，美國各界都非常了解台美關係的重要性。美國本周正歡慶獨立紀念日，「和朋友與盟邦們分享自由和獨立，就是慶祝美國獨立紀念日最好的方式」。