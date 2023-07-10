曾擔任美軍特種部隊翻譯的納蘇拉杜拉（Nasratullah Ahmad Yar），在阿富汗塔利班2021年8月奪得政權後，「逃離」阿富汗來到美國。但很不幸的，艾哈邁德·亞爾7月3日在美國首都華盛頓死於槍擊事件。

納蘇拉杜拉曾為美軍擔任十餘年翻譯，7月3日凌晨遭槍擊身亡。（圖／美聯社）

阿富汗塔利班2021年接管阿富汗政權後，成千上萬曾為美軍工作的阿富汗人逃到了美國，他們因美軍工作的背景擁有一定的簽證便利。綜合《華盛頓郵報》和「半島電視台」報導，31歲的納蘇拉杜拉曾為美軍擔任十餘年翻譯。在塔利班接管政權後，他曾試圖留下並照顧朋友的家人，隨著他躲藏的北部城市也被塔利班接管，他輾轉逃到了阿聯，再前往美國。

納蘇拉杜拉曾為美軍擔任十餘年翻譯，7月3日凌晨遭槍擊身亡。（圖／美聯社）

納蘇拉杜拉的朋友拉西姆（Rahim Amini）告訴「半島電視台」，納蘇拉杜拉為其移民美國後的生活做了許多設想。納蘇拉杜拉希望能和妻子以及年齡分別為13歲、11歲、8歲、15個月的4個孩子一起，在美國安全地生活、賺錢、完成學業，尤其是13歲的女兒，她可以在美國獲得教育權。

中間男孩為納蘇拉杜拉的8歲兒子。（圖／美聯社）

但事與願違，納蘇拉杜拉於7月3日凌晨被槍殺於車內。死前，他在為美國叫車平台「Lyft」開車。在去世前，納蘇拉杜拉已對美國的社區犯罪問題有所擔憂，曾為此搬家。

根據周邊一戶人家的監視器影像，在納蘇拉杜拉死亡的車附近有槍聲響起，此後有4個年輕人跑過一條巷子。警方8日稱，他們沒有關於納蘇拉杜拉死亡事件的更多細節，案件仍在調查中。

美國國務院統計稱，自2021年9月至今年6月，已有9.7萬名阿富汗人在美國重新安置。這些人中，有數千人以「特殊移民簽證」（SIVs）來到美國，這意味著他們受到更多的教育、會說英語、可以尋找工作，但對他們來說，搬到美國依然是「從零開始」。

美國的阿富汗社群已為納蘇拉杜拉的家屬展開募捐活動。社群領袖稱，這起事件將對社群造成持久的影響。