北約秘書長史托滕柏格((Jens Stoltenberg)表示，北約已準備好防禦「莫斯科或明斯克的任何威脅」，要是進入白俄羅斯的瓦格納部隊再有動作，北約也能夠因應。但美國退役將軍則認為，北約的應變能力還是一樣緩慢，要是再出現2月24日的突襲作戰，也沒有辧法立即阻止侵略者。

2023年北約峰會將於7月11日~12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行，立陶宛東鄰白俄羅斯，西南邊與俄羅斯特殊飛地加里寧格勒(也稱柯尼斯堡)接壤，據說白俄羅斯境內已有8000人規模的瓦格納基地，要是對立陶宛發動突擊，北約是否能防衛?

16個北約盟國總共派出了約1,000名士兵來保衛這場峰會，德國在維爾紐斯部署了愛國者飛彈陣地，以攔截彈道飛彈、巡弋飛彈或戰機，看似是銅牆鐵壁。

然而，退役美國將軍霍奇斯(Ben Hodges)表示，要摧毀愛國者防空系統不難，俄羅斯派出幾十架神風無人機，或是幾個破壞小組，就可以使愛國者飛彈疲於奔命，然後再動用口徑巡弋飛彈、伊斯坎德爾短程彈道飛彈，斬首這些北約高層。

另一方面，如果北約部隊想要通過鐵路運輸坦克、卡車和補給品，那麼他們將會遇到換火車的問題，因為波蘭與立陶宛的鐵路不同軌距。

波蘭在1990年代已經換成西方軌，但是立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞仍然使用舊的俄羅斯軌距，烏克蘭和喬治亞也是如此。因此，這增加了額外的步驟。

換車相當麻煩，原本一列火車可以同時運輸12個完整旅，但是面臨換車問題，只能運送一個半旅和裝備。

1945網站表示，北約國家並沒有認真看待消耗戰的問題，沒辧法動員起優勢力量打擊侵略軍。