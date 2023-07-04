渣打國際商業銀行今日公布最新預測，認為美國經濟衰退時間延後 ，東西方的政策分歧將持續，美元短期區間震盪，美元指數狹幅震盪，未來3個月目標價102.4，隨後可能恢復下行走勢，未來12個月重新測試100.8關卡，非美貨幣走勢呈現分歧。

歐洲央行接近升息尾聲，預計歐元兌美元未來3個月可能小幅攀升至1.10－1.12。英國經濟面臨的下行風險，尤其是房地產市場疲弱，可能使得英國央行的升息幅度小於預期，預估未來3個月和12個月英鎊的下行風險上升，英鎊兌美元可能回落至1.24－1.26區間。

日本央行不急於推動貨幣政策正常化，可能使美元兌日圓維持在139－140 左右；不過，由於日本通膨走高和近期工資上漲意味著日本央行調整殖利率曲線控制政策的壓力始終存在，預估美元兌日圓未來12 個月回落到125－130區間。預期商品貨幣（澳幣、加幣和紐幣）在未來幾個月將進入橫盤整理。中長期而言，商品貨幣兌美元將小幅攀升。

渣打指出，美國經濟在未來12個月出現衰退的機率為70％，但預估的衰退時間點可能推遲到2024年第一季，較此前預期的要晚。在被壓抑的需求和疫情期間積累的超額儲蓄的幫助下，服務需求與消費仍持續支持經濟動能。然而，各項領先指標顯示，過去一年全球主要央行同步貨幣收緊政策正開始影響經濟活動。

成熟國家和中國大陸的通膨走向產生分歧，美國和歐洲的央行持續採取強硬立場抑制通膨，而中國大陸則面臨通縮風險。因此，市場預期美國聯準會將在年底前暫停升息保持觀望，然後可能在2024年上半年隨著經濟衰退風險浮現而轉向降息。其它成熟國家如歐洲、英國將持續緊縮貨幣政策抗通膨。另一方面，中國大陸央行為支撐經濟動能避免通縮，在六月份啟動降息，同時中國大陸官方推出了激勵措施來支持房地產和促進民間消費。

渣打銀行財富管理團隊看好亞洲美元債券以及成熟市場投資級政府債觀點；維持成熟市場投資級公司債券基本配置的觀點。相對看淡成熟市場非投資級企業債券、新興市場當地貨幣債券，以及新興市場美元政府債券。