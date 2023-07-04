經貿辦說，經檢視葛林大使日前於外交部舉辦的訪台記者會中，針對媒體記者問到台灣加入RCEP或CPTPP的機會是否非常渺茫，葛林大使對此並沒有做出回答，反而指出兩點，包含一、TPP及其他區域經濟組織，目前仍缺乏令美國參與的誘因，美國加入TPP的時間點已過去；二、倘台灣能加入這些區域經濟組織，區域內的經濟體將更有活力、生產力與包容力，台灣對美國及世界各地的企業將能貢獻很多。

經貿辦說，目前CPTPP會員國仍在處理英國加入的最後相關程序，尚未對包括台灣各申請國的加入做出決議。我國在2021年9月22日正式提出申請加入，我國的申請不但是我對外貿易非常重要的進程，台灣在全球高科技產業供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色。

經貿辦說，CPTPP會員國都明確表示，歡迎可以符合CPTPP在規則與市場進入高標準的經濟體加入。我國持續透過各種管道爭取CPTPP會員國基於我國四點優勢及資格，早日成立我國入會工作小組，與我展開正式諮商。

經貿辦說，包含一、台灣高標準的經貿體制廣獲世界認可，台灣亦遵守國際承諾，加入WTO的22年來，沒有面對任何爭端解決控訴，WTO會員對於台灣貿易政策的關切，也遠少於其他經濟規模相近的WTO會員。此外，台灣簽有32個具有投資爭關解決機制的投資協定獲貿易協定，迄今也沒有任何爭段仲裁案。

二、目前我國經修法後，法律體制完全符合CPTPP要求，並且也積極推動遵循國際標準，例如基於科學證據，設定進口豬肉萊克多巴胺MRL、放寬日本福島食品進口限制等，獲得CPTPP成員的高度讚賞。

三、此外，台灣經濟在面臨危機時的韌性也有目共睹，例如1998年亞洲金融危機、2003年的SARS疫情、2008年全球金融危機以及過去三年的COVID-19疫情期間，台灣都順利度過難關，維持高經濟成長，這些反映了台灣依循良善治理和法治原則，建置了完善的法律系統與監管體系，也是CPTPP成員所看重的。

四、面對疫後復甦以及地緣政治變局，各國追求建立分散且強韌、不受經濟脅迫威脅的供應鏈。台灣的產業實力以及在全球供應鏈的重要地位，能夠為區域經濟安全做出重大貢獻，正是CPTPP成員追求的目標。台灣不僅在半導體、AI、超級電腦、通訊、電子、電動車、石化、工具機、紡織、醫衛器材等領域都發展出先進科技出口實力，與CPTPP會員國同享開放、平等、多樣和包容的價值觀，不只是可以信賴的貿易對手，更是CPTPP成員國發展安全與強韌供應鏈的最佳夥伴。