國家太空中心今晚在臉書發文說，我國自製衛星「獵風者」，6月中旬通過「衛星運送前審查」（PSR），確認衛星狀態、運輸計畫、發射場作業皆已準備妥當，將在7月14日自桃園國際機場運送至位於法屬圭亞那的發射場，預計今年9月搭乘亞利安公司的Vega火箭升空。

獵風者衛星計畫2014年啟動，歷經8年多，終於走到這個重要關卡。PSR是衛星發射前的最後一次審查，國家太空中心今年6月16日邀集相關部門及學研界共15位審查委員舉行審查會議。

獵風者計畫主持人林辰宗解釋，PSR目的是確認衛星運送前的所有工作都完成了，包含組裝整合測試、酬載儀器的測試驗證、環境驗測歷程皆符合規範且通過驗證。

另外，也會檢視衛星裝運配置、運輸規劃、發射場作業流程是否完善；以及衛星進入軌道後的地面系統、數據處理系統等整備工作是否也一切就緒。

經過為期兩天的會議，審查委員們檢視、提問、釐清種種細節後，同意獵風者衛星已完成準備，由太空中心按火箭備便狀況安排後續作業。

國家太空中心說，獵風者是台灣第一顆自製氣象衛星，其任務酬載是「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」(GNSS-R)。獵風者在550~650 公里高的軌道上，接收經海面反射的GNSS衛星訊號，推算海面風場資料。獵風者升空後，訊號蒐集範圍會先集中在太平洋、大西洋、印度洋低緯度帶。

海面風場資訊是目前相當缺乏的氣象資料，擔任此次PSR審查委員的中央氣象局副局長程家平表示，獵風者衛星可以補充劇烈天氣生成初期，海面上的相關數據，對氣象觀測相當有幫助。

以獵風者搭配地面雷達的高解析度沿海風場資訊，可應用於颱風路徑、強降雨預測，也可進行海氣交互作用等研究。它不僅是一顆氣象衛星，也是科學衛星。此外，獵風者也將進一步驗證衛星關鍵元件、酬載儀器、衛星系統、次系統設計製造能力。