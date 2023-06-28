雲林縣長張麗善張麗善為加速任內推動9大產業園區開發，七月一日起調動小內閣人事，現任地政處長李俊興回鍋擔任建設處長，地政處長由祕書、前地政處長蘇瑞元接任。張麗善強調，九大園區開發講求效率，建設處、地政處、城鄉處運用各自專業合作，以奠定基礎如期開發。

縣府去年規畫開發斗六智慧電動車研發基地、斗南交流道智慧物流冷鏈園區（含小東工業區）、虎尾航太機械產業園區（含中科虎尾園區二期）、麥寮綠色產業科技加值園區、水產精品加值產業園區、古坑產業加值園區、大北港科技產業園區、智慧綠色漁業產業園區、褒忠產業園區等9大產業園區，開發業務分別由建設處、地政處、城鄉處執掌。

其中褒忠產業園區轉為工業局主導一次開發270公頃，因面積超過100公頃，目前進入第二階環評，最快2025年才會有新進度。

古坑產業加值產業園區2020年已完成評估作業，卡關在部分土地位於自來水水質水量保護區，因雲林縣民生用水已由湖山水庫提供，自來水公司同意解編，可望往下一階段推進。

雲林縣府小內閣七月一日起微調，張麗善表示是為加速九大產業園區開發。（周麗蘭攝）

縣長張麗善去年連任後，建設處長調地政處、由副處長鄭峰明代理迄今，鄭峰明婉拒真除；張麗善最近為全力推動就九大園區開發， 小內閣七月一日起微幅異動，李俊興回鍋擔任建設處長，地政處長由祕書蘇瑞元回鍋，行政處長由簡任祕書張庭魁接任，現任行政處長陳志揚辭職將擔任雲林縣農會總幹事。

張麗善表示，開發9大園區講求效率，需要有專業、經驗人才相助，以縮短行政流程，她責成地政處、建設處、城鄉處互相搭配，讓產業園區規畫奠定基礎、如期推動，不至於成為空中樓閣。