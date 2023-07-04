雪霸國家公園管理處觀霧休憩區有多條步道適合親子同行。（謝明俊攝）

雪霸國家公園管理處觀霧休憩區可以遠瞧聖稜線，適合親子同行。（謝明俊攝）

雪霸國家公園管理處觀霧山椒魚生態中心將推出暑期特別活動。（謝明俊攝）

暑假到來，雪管處特別安排小朋友帶著家長一起與觀霧山椒魚來個面對面的生態之旅，從7月15日起由觀霧山椒魚生態中心推出多項活動，包括有「小椒椒的好朋友」─親子手偶故事劇場、雲端上說故事─紙芝居繪本故事、大鹿林道東線自然體驗健行、生態達人答客問、觀星、生態手繪DIY等多樣的活動，雪管處歡迎親子共同報名參加。

雪管處所屬觀霧山椒魚生態中心，是位在苗栗縣泰安鄉雪霸國家公園管理處觀霧遊憩區內，2012年成立，是國內首座以台灣瀕臨絕種動物「觀霧山椒魚」為主題為生態中心，透過主題展區、影像介紹結合大鹿林道東線等棲地生態步道，將觀霧山椒魚的生活棲地、分布狀況及棲地復育現況等訊息，提供給遊客來了解觀霧山椒魚現況。

觀霧遊憩區雖行政管轄隸屬於苗栗縣泰安鄉，但是因位置特殊，鄰近樂山基地，一般民眾駕車前往，必須繞由新竹縣五峰鄉進入，苗栗縣泰安鄉及南庄鄉的泰雅族及賽夏族人，以往都由獵徑直接攀越向天山等山嶺直接上到樂山，但這條路徑並不適合一般民眾使用。

觀霧遊憩區擁有多條森林步道，如樂山步道、大鹿林道東線，非常適合全家輕鬆漫步，由於遊憩區海拔約有2千公尺，溫度較為涼爽，目前正值暑夏高溫，更是避暑的好去處，遠眺大霸尖山到雪山之間的聖稜線，讓人忘卻世俗煩憂，觀霧遊憩區因而榮獲觀光局觀光亮點生態體驗組人氣排名的第2名。

雪管處觀霧山椒魚生態中心所推出的暑期活動全都是免費，從7月15日開始，生態中心將陸續推出多樣親子活動，有「小椒椒的好朋友」─親子手偶故事劇場、雲端上說故事-紙芝居繪本故事、大鹿林道東線自然體驗健行、生態達人答客問、觀星、生態手繪DIY等多樣的活動，精彩可期。

遊客預約可直接去電雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心（037）276300轉101（預約時間，週二至週日09：00─16：30）。另外，大鹿林道東線自然體驗健行活動共5梯次(7／23、7／30、8／6、8／13、8／20)，採線上報名。