大埔137林班防砂工程將砌石護岸緩坡化，打造可供動物使用的通道。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

竹崎鄉金獅文峰村排水工程的之字形魚道，其外以台灣獼猴圖樣增加當地景觀特色。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

穩固神怡橋及神木車站下方坡面的神怡橋下方防砂工程。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

農委會今舉辦111年度優良農業建設工程獎頒獎典禮，林務局嘉義林區管理處共獲得3件優等及3件佳作殊榮，嘉義林管處強調，雖然多數工程都是為了防災、保護居民生命財產而做，在生態永續意識抬頭下，所有工程在規畫設計都會同步做生態調查，之後再因應現地狀況滾動式檢討、修正，像是將砌石護岸緩坡化，打造可供動物使用的通道，或是排水工程規畫成之字形魚道等，都是讓工程除具有品質、效率外，也降低對環境的衝擊。

28日農委會頒發111年度優良農業建設工程獎，嘉義林管處由處長張岱率同仁及工程廠商代表領獎。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義林管處今獲獎工程分別為保全阿里山國家森林遊樂區神怡橋及神木車站周邊區域工程、協助嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布重現光彩的竹崎鄉金獅文峰村牛稠溪治理工程2件、保護阿里山鄉新美部落水源道路的大埔區第137林班工程、保全台南市楠西區下游南192區道的玉井區第17林班青龍坑工程，以及規畫整合阿里山祝山林道與森林鐵道的水山線環狀步道新設等工程。

嘉義林管處指出，轄管範圍內大部分工程座落在人煙罕至的山林野溪，多半是為颱風豪雨帶來的災害善後與後續補強，如何將工程資材搬運進險峻地形已是一大挑戰，嚴酷多變的氣候更增加施工難度，如何在施工安全的狀況下兼顧工程品質與效率，一直是林管處多年來努力方向。

加上近年愛護山林意識抬頭，落實生態友善機制更成為相關單位精進、努力方向，嘉義林管處在工程籌備設計階段，就會先委託生態公司去做現地環境調查，了解工程對環境影響有多大，力求把干擾降到最低，同時多方諮詢專家學者及環保團體意見，施工期間同仁不分寒暑晴雨往返工區，監督管控工程品質及降低對環境的衝擊，務求完善每件工程及保存周邊環境。

代表領獎的嘉義林管處長張岱說，嘉義林管處歷年工程皆嚴格要求、謹慎把關施工品質，並率先實施工程生態檢核，以保全當地居民生命財產安全，同時兼顧生態環境永續，這次能獲得農委會工程評比優等多項佳績，顯示林管處對工程施工品質的要求及對環境保護的努力。