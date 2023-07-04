農業金庫將於7月間舉辦4場次「政策性農業專案貸款」說明會，歡迎有資金需求的農企業及農漁公協會會員報名參加。

說明會地點：臺北市全國農業金庫、嘉義縣太保市農會、臺中市烏日區農會及高雄市鳳山區農會。農業金庫於今年3～4月間，曾經舉辦7場次「政策性農業專案貸款」說明會，有630位出席，平均每場90位，反映出對「政策性農業專案貸款」額度、利率、期限及專案內容等優惠措施，有高度的興趣和需求。「政策性農業專案貸款」有青壯年農民從農貸款、農業節能減碳貸款、農機貸款、輔導農糧業經營貸款、輔導漁業經營貸款、提升畜禽產業經營貸款及農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款等18項。金管會綠色金融行動方案3.0，鼓勵金融機構辦理永續發展領域的融資，農業金庫董事長吳明敏表示，「政策性農業專案貸款」的項目都和綠色金融及永續發展息息相關，希望透過說明會的舉辦，讓更多農漁民及農企業取得所需資金。 欲參加說明會者，可在各場次說明會前，以傳真、電話或Email至全國農業金庫各營業單位報名，也可透過官網線上報名，依報名順序，額滿為止。已有資金需求者，亦可洽服務專線，也可就近向全國農業金庫各營業單位或農漁會信用部提出申請。