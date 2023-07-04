經濟部水利署中區水資源局4日於霧峰福新宮辦理烏溪伏流水第3期工程地方說明會，六股里長王原祥（右二）送上民眾連署書給中水局副局長洪信彰（右一）。（潘虹恩攝）

經濟部水利署中區水資源局4日於霧峰福新宮辦理烏溪伏流水第3期工程地方說明會，和地方民眾說明伏流水取用與狀況。（潘虹恩攝）

經濟部水利署中區水資源局4日於霧峰福新宮辦理烏溪伏流水第3期工程地方說明會，民眾擔憂影響灌溉與民生用水出席反對設置伏流水井，要求相關單位說明清楚並與地方達成共識，否則抗爭到底，離席而去、未有共識；中水局表示，會持續蒐集地方意見和疑慮，陸續和民眾說明。

霧峰18位里長偕近百位民眾4日出席說明會反對設置伏流水井。六股里長王原祥質疑，近期農田用水不穩定，第1期稻作分區供水、輪流灌溉，農民無水可用紛紛叫苦，要求說明清楚伏流水井是否影響霧峰用水。另，南台中淨水場規畫設在霧峰，但地方里長到今日說明會才知道，漠視地方民眾權益。

現場民眾情緒激動，紛紛喊「欺負在地人」、「不住霧峰不懂缺水的痛苦」等語，幾度中斷說明會。多位里長當場要求，應先全面檢討霧峰的水源與用水狀況，保障霧峰鄉親用水權，呼籲務必與地方先達成共識，否則抗爭到底，離席而去，未達成共識。

前立委顏寬恒到場聲援，霧峰是農業重鎮，今年度灌溉用水受到鳥嘴潭人工湖工程影響已入不敷出，還要設置伏流水井截流到其他區域；說明會許多鄉親和里長都想表達意見，並遞送連署書，但相關人員都沒辦法給在場民眾合理答覆，批「是不是要用召開地方說明會這種行政程序來暗渡陳倉，直接進行後續工程？」；立委林靜儀則說，霧峰民眾的需求很明確，確保灌溉和民生用水不受影響。

經濟部水利署中區水資源局指出，目前規畫伏流水井與灌溉取水孔差距2公里以上，加上伏流水和地下用水層落差大，伏流水取用對灌溉與民生用水沒有影響。另，鳥水潭是在豐水期才進行取水，讓可利用的水源不要直接流入海洋造成水資源浪費；伏流水取用後，每天供應5萬噸水源，其中2.1萬噸送給霧峰地方取用，剩餘才會供給太平、大里地區，並且會隨霧峰人口成長逐步調整。

中水局副局長洪信彰說，今天特別來和民眾說明、溝通伏流水的取用和狀況，後續會持續蒐集地方意見和疑慮，陸續和民眾說明，溝通取得共識後，提報行政院公共工程委員會同意才動工。