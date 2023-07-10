由民間發起的一場海洋永續發展科技研討會，今（10）日起一連2天在高雄登場。（柯宗緯攝）

由民間發起的一場海洋永續發展科技研討會，今（10）日起一連「2」天在高雄登場。當中展示最新海洋科技，其中台灣研發的全新快速偵搜型水下遙控載具，也首度亮相，命名為「台和1號」，象徵台海和平。

知洋科技公司發起這場活動，結合產官學力量，對焦海洋永續發展目標，預期可研擬出海洋保育具體行動方案。與會的產官學界單位超過60家，在第1天發表5場最新海洋科技展示，包括國內自製的水下無人遙控載具和無人船操控技術，遠自挪威及英國的聲納大廠更前來發表最新的聲納探測技術。

知洋科技發表一款全新的快速偵搜型水下遙控載具「台和1號」，知洋科技公司總經理湛翔智表示，對於海洋永續發展目標，一直堅持海洋保育優先，因此在2020年成立水下噪音檢測科技產學聯盟（U-TEAM），期許可以降低水下噪音汙染問題。

至於「台和1號」，何時能夠下水？湛翔智指出，須經海上試驗，確保將來在水下偵搜、離岸風電、海洋探勘等各種用途的功能性、穩定性達到一定程度。而價格他則先賣關子，打趣說「有家進口車聽說『鼻孔』愈大，售價就愈高，所以大家可以看一下，台和1號的鼻孔有多大」。

「如果我們自己有，就用國產貨！」海洋委員會主委管碧玲致詞提及，今天看到知洋科技創造出「台和1號」相當恭喜，她坦言相關產業在台灣是發展初期，水下科技就算研發成功，但要成為企業永續發展的標的，以及前進國際市場，勢必會面臨很大競爭挑戰，希望各界帶著期許心情鼓勵國內相關產業發展，國產貨價格便宜外，將來運帷也會比較即時有效率。