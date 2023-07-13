北大西洋公約組織（NATO）領導人今天在立陶宛舉行峰會，七大工業國集團（G7）領袖在場邊會談時發表聯合宣言，矢言確保烏克蘭的長期安全。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，G7領袖在聯合宣言中提及將與烏克蘭合作，包括對烏國的「雙邊長期安全承諾和安排」，旨在實現3大目標。

上述目標包括：確保可持續的力量，得以於現在保衛烏克蘭，並阻止俄羅斯未來的侵略；加強烏國的經濟穩定和韌性；為烏克蘭因戰爭而產生的迫切需求提供技術和財政支持，並使烏國能夠繼續實施有效的改革議程。

美國總統拜登表示，G7聯合宣言將確保對烏國的支持將持續「很長一段時間」。他提及：「我們不會等到（烏克蘭）加入北約的進程結束，才確保對烏克蘭的長期安全承諾。」

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，G7聯合宣言對烏國是「重要的勝利」。（譯者：陳正健）1120713