大陸五所大學的青年學子訪問團來台，前總統馬英九15日晚間設宴款待歡迎，直呼是他73歲最好的生日禮物。藍營戰將羅智強18日在《大新聞大爆卦》節目強調，馬英九之前訪陸交流，融化了很多大陸人民的心，對立的敵視感也大幅下降。馬英九當總統時還曾對他說，他為什麼那麼積極促進兩岸學生交流？因為怎麼知道陸生未來不會是大陸領導人或國台辦主任？或台生將成為總統或陸委會主委？這是確保和平最好的方式。

「這些陸生來到台灣，這就是認識台灣的開始，我們可以互相了解！」羅智強表示，這些所有的交流、接觸、溝通、認識，不就是一個又一個的和平種子嗎？自己前幾天陪馬前總統去公祭，跟他說自己最近遇到很多台商，「都要我跟你說一聲謝謝！」馬英九問：謝什麼？自己說，因為過去這些年台商在大陸，他們遇到一個很艱困的處境，「在你執政的時候，台灣最美的風景是人！」那時台灣民眾到大陸去是很受歡迎的。

羅智強直言，可是民進黨操作反中、仇中這幾年累積下來，大陸那邊被民進黨搧起了很強的對立感，這個對立感我們在台灣不會感受到，但是生活在大陸的台商、台灣人民就感受到了。他們感受到這個變化，讓他們覺得其實在那邊是蠻辛苦的。可是他們說，直到馬前總統去訪問大陸，透過大陸媒體全面的報導，那種發自內心的和善、友善，以前對兩岸關係、和平的那種熱切的期待，「他說那其實是融化了很多大陸人民的！」

「馬總統訪問之後，那種對立的、僵硬的敵視感，大幅地下降！」羅智強指出，所以自己就寫了一篇文章，說馬英九才是兩岸和平的定海神針！他就是以自己的身體力行，來告訴大家兩岸和平的重要。馬政府的時候，陸生來台最多的一年，達4.2萬人！「親愛的民進黨，他讓陸生歸零！」

羅智強提到，自己以前當馬英九的總統府副秘書長，馬總統就跟自己說，他為什麼那麼積極努力地促進兩岸之間學生的往來跟交流？他說，你怎麼知道，也許有一天，國台辦的主任，是大陸到台灣來的留學生？你怎麼知道會不會有一天，大陸的領導人，是到台灣來的留學生？那你怎麼知道，會不會有一天，我們的陸委會主委，是台灣到大陸去求學的？怎麼知道會不會有一天，我們的總統，他是曾經到大陸去求學的？

「他說：你要確保雙方的和平，這不就是最好的確保方式嗎？」羅智強強調，當我們兩岸的人民能夠互動、往來、交流、互利，增加彼此的善立循環，那就可以確保今天不會發生這種兵凶戰危的事！「我就問，馬總統執政那8年，中共的軍機有越過海峽中線嗎？更不要說還圍台軍演！」