台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料科技除27日與第一銀行等9家金融機構完成5年期新臺幣80億元聯貸案簽約外，28日並在台南晶英酒店盛大舉行高階熱作鋼新產品發表暨國內客戶交流大會。

榮剛董事長王炯棻宣布，新的50公噸電爐將於今年底啟用，未來可望降低一倍碳排量。榮剛這項聯貸案，由第一銀行統籌主辦，華南銀行共同主辦，另有臺灣銀行、合作金庫、彰化銀行、農業金庫、臺灣中小企銀、兆豐銀行及上海銀行參貸，超額認購比率達45％，顯示金融機構對於榮剛公司經營積效的肯定。

新產品發表會，由榮剛董事長王炯棻主持，邀請台鋼集團會長謝裕民、經濟部工業局金屬機電組組長郭肇中、經濟部技術處技正李運生、台灣鋼鐵公會理事長暨中鋼董事長翁朝棟、金屬中心董事長林仁益、執行長林志隆及各協會學會與客戶，合計約300人，共襄盛舉，展現疫情後產業界合作共榮的氣象。王炯棻在會中對這項突破性新產品的發表，深感榮耀，他表示，台鋼集團不僅重視經營績效，更重視企業的開創精神，且榮剛的發展不應只局限在高端認證材，在疫情期間榮剛非但沒退縮，反而投入研發經費為台灣基礎產業研製更高階更節省成本的材料。

他更衷心感謝金屬中心、清華大學、台北科技大學共同合作研發，讓榮剛可以實現生產在地化，協助客戶有效減少碳足跡，同時也改寫國內高階模具材料長期由進口料壟斷的局面。王炯棻強調，榮剛未來會繼續為台灣產業升級盡力，日後每年都會推出新鋼種、新產品，每季也會跟用料客戶舉行產品技術研討會，來強化鋼廠跟用戶的共識。這是台灣鋼鐵集團貫徹企業社會責任、回饋台灣的堅定理念之一，也是榮剛的使命，這次產學的合作不僅為公司帶來了新的技術和產品，也樹立了良好的合作榜樣，並促進了產學之間的相互交流和共同發展。

也要謝謝客戶長期的支持與合作，30年來一起和榮剛為台灣特殊鋼寫下了一篇篇值得記錄的歷史足跡，未來，榮剛公司也會繼續跟客戶共好、共榮。榮剛以多年航太產業冶煉技術為基礎，投入發展高階工模具鋼，為台灣的中堅製造產業的加值化注入不少心力，展現榮剛在技術領域的突破和進步。

新產品以融合母集團台鋼及榮剛英文名字作構思，命名為TS-GHX1。榮剛將用於航太產品的製程下放，並與清華大學和台北科技大學共同合作研發，開發期間經多輪的測試和改進，由客戶實際使用並提供寶貴的反饋意見，為TS-GHX1高階工模具鋼的研究提供了重要參考。

TS-GHX1主要應用於鋁擠型和壓鑄模具產業，該材料透過特殊的合金設計及真空重熔技術，讓產品具備無方向性的優異韌性、良好的耐熱疲勞與抗回火軟化性、良好的高溫強度，各項數據經過金屬工業中心測試外，也經北美壓鑄協會指定的認證實驗室之測試合格。

更重要的是此產品能使模具提高了至少8倍的使用壽命，讓這支產品一上市就讓模具業者眼睛為之一亮，未來亦將突破國內高階模具材料長期由進口料壟斷的局面。翁朝棟則致詞肯定榮剛這些年來的營運表現，並邀請台鋼集團一起努力培養技術人才，為台灣用鋼產業的發展，盡一分心力。