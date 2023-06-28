長榮航空今年邁向加入星空聯盟十周年的里程碑，這十年來長榮航空不僅透過星空聯盟航網接軌國際，也不忘深耕在地，以「十年星盟 在台深耕」為主題，首次移師台東發表全新機上餐點及服務用品，28日晚間在台東旅遊服務中心前廣場舉辦一場永續時尚的新品發表會，由長榮航空總經理孫嘉明主持，邀請台東縣副縣長王志輝、台東市長陳銘風等貴賓出席，共同開啟機上服務體驗的全新篇章。

今年長榮航推出的合作品牌有三大主題。第一、與連續三年獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜餐廳的總舵手許文光行政總主廚首次合作，自7月1日起提供BR12台北飛往洛杉磯全艙等旅客精心設計的粵式風華。

第二、攜手甜點藝術家akeruE Dessert主廚創始人平塚牧人設計華麗又美味的機上餐點，自7月1日起BR12台北飛往洛杉磯皇璽桂冠艙旅客可享用到平塚主廚設計的前菜「螃蟹起司蛋糕」等餐點。

第三、與頂尖義大利品牌Giorgio Armani展開專屬合作，推出全新皇璽桂冠艙聯名過夜包，於今年10月起提供於長程皇璽桂冠艙及桂冠艙旅客。備受好評的吳季剛Jason Wu皇璽桂冠艙睡衣，推出第三代改採帽T休閒款式，於上衣前方設計袋鼠口袋增加造型感，下身合身長褲提供綁帶設計方便調整鬆緊，推出兩種顏色及三種不同尺寸，符合不同身形旅客的需求，在7月起陸續提供。

孫嘉明表示，長榮航空將持續與各界菁英和傑出品牌合作，以創新服務繽紛旅客的飛行時光，帶給旅客無微不至的五星級服務。

孫嘉明指出，長榮航空與台東縣政府情誼深厚，多年來持續用行動展現對台東這片土地的熱愛，落實企業永續，除了連續十年認養台東奉茶樹，我們也投入資源支持台灣國際熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動，促進當地觀光市場。同時，長榮航空跨界與業界頂尖的主廚及品牌合作，並將在地食材及具有台灣元素的餐點和用品提供給國、內外的旅客，讓旅客能夠體驗更多台灣精彩的特色。

長榮航空為此次發表會打造三個分別以熱氣球、機艙及奉茶樹為主題的20呎貨櫃做為舞台背景，搭配絢麗的燈光投射以及舞者精采表演，帶來一場無與倫比的時尚展演。現場打造專屬展間展示此次發表的機上餐食及服務用品，讓民眾可以仔細欣賞每項新品背後的故事，深入了解長榮航空專注的每一個細節。在發表會結束後，長榮航空會將貨櫃移轉至台東轉運站周邊空地，成為期間限定的裝置藝術，吸引更多人前來觀光。