鄭文燦表示，他率先提出平價通勤月票概念，感謝總統蔡英文支持，政府在疫後特別預算中編列3年200億元預算，推動「行政院促進公共運輸使用方案」，落實成為「TPASS行政院通勤月票」政策，且擴大至全國施行，並於7月1日正式上路。

鄭文燦指出，目前已約30萬人購買TPASS、達到預期成效，代表政策執行成功，期盼透過此政策讓民眾通勤更方便，未來亦可望帶動往返桃園國際機場公共運輸流量，讓機場系統通勤更便利。

鄭文燦表示，為振興疫後觀光，交通部在特別預算中提出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，分別以「團客」與「自由行旅客」為主要訴求客群，方案均獲國際自由行旅客廣大迴響。截至7月2日止，來台國際旅客已達約270萬人次，今年600萬人次目標可望達標。

鄭文燦表示，政府力求開拓國際旅客多元市場，此波疫後來台觀光外籍旅客多數來自日韓港澳、新南向東南亞國家與歐美各國，比例已較為均衡。而現階段來台日客回溫較慢，此次率率領經濟產業交流訪問團赴日本參訪時，日方表示會鼓勵日客多來台觀光或教育旅行。

為吸引國際旅客，鄭文燦認為，台灣應多加打造台灣觀光的多樣化與深度性，盼以多管齊下方式創造台灣多元觀光，爭取旅客來台體驗，不僅促進國內消費，帶動服務業、旅遊業成長外，並增加台灣國際能見度。

鄭文燦表示，交通部觀光署將在9月15日正式掛牌，政府將投入更多資源在觀光推展工作上，期盼透過觀光旅遊業的整體發展，不僅補足餐飲業、服務業缺工問題，並可讓今年台灣GDP成長維持在2％。

最後，鄭文燦表示，桃園機場第三航廈建設已步上軌道，而第一、二航廈航班亦逐步復飛近8成、約500多航班。未來希望透過簡化流程等多方面的努力，來台旅客能2年內逐步回升，同時爭取中轉航班旅客停留消費，提升機場營運效益。