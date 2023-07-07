台北市議員侯漢廷不滿民進黨總統參選賴清德、立委王定宇、吳思瑤、名嘴謝金河11人於服貿議題造謠，指服貿將「開放陸人來台搶工作」，藉此攻擊侯友宜、柯文哲，7日到台北地檢署告發賴清德、謝金河11人違反《社會秩序維護法》及《正副總統選罷法》。（陳志賢攝）

台北市議員侯漢廷不滿民進黨總統參選賴清德、立委王定宇、吳思瑤、名嘴謝金河11人於服貿議題造謠，指服貿將「開放陸人來台搶工作」，藉此攻擊侯友宜、柯文哲，7日到台北地檢署告發賴清德、謝金河11人違反《社會秩序維護法》及《正副總統選罷法》。

侯漢廷說，民進黨故意在服貿議題上造謠，是藉「政治攻擊」侯友宜、柯文哲，不實指稱服貿通過後，會開放大陸人到台灣工作。但據經濟部等單位製作的「服貿十大懶人包」，就清楚說明服貿通過後，並不會開放大陸人來台工作，批評民進黨「不會造謠，就不會選舉」。

他說，他先前已針對新北幼兒園「餵藥案」，賴清德等人造謠，告發賴清德及立委10人，今天再依據服貿議題造謠告發賴清德、立委王定宇、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、范雲、蔡易餘、賴品妤、賴惠員、新北市議員曾柏瑜、財 經名嘴謝金河11人。

另侯漢廷認為，獨派人士聲稱由中共第五縱隊潛伏竹科當工程師，揚言挺柯挺服貿，向北檢告發違反《國安法》、《反滲透法》、《兩岸人民關係條例》，請北檢調查到底是國安真有漏洞，還是獨派造謠對內認知作戰。